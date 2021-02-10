Либертарианцы отказались от акции в поддержку Навального в Москве

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Столичные власти не согласовали проведение 23 февраля митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-секретарь незарегистрированной Либертарианской партии России Александр Гуд.

"Мэрия Москвы отказала нам в проведении митинга с формулировкой "в связи с распространением коронавирусной инфекции"", - заявил "Интерфаксу" Гуд в среду.

По его словам, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупредил организаторов и участников митинга об ответственности в случае проведения несанкционированного митинга. Гуд отмечает, что партия не будет проводить акцию 23 февраля.

В свою очередь в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции подтвердили информацию о том, что в проведении мероприятия было отказано в связи с действующими ограничениями по COVID-19. Организаторов предупредили, что в случае проведения ими несогласованной акции они и другие участники митинга могут быть привлечены к ответственности, сказали в департаменте.

Ранее Либертарианская партия России сообщила, что ее представители подали уведомление в мэрию Москвы на проведение 23 февраля митинга в поддержку Навального.