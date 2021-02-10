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Московские власти отказали КПРФ и "Левому фронту" в митинге 23 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Власти Москвы не согласовали проведение 23 февраля митинга КПРФ и общественного движения "Левый фронт" из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщают представители партии и движения.

В московском городском отделении КПРФ сообщают, что столичные власти отказали партии в проведении митинга в честь Дня Советской армии из-за коронавирусных ограничений.

"Московское городское отделение КПРФ направило в правительство Москвы уведомление о намерении в указанный день провести мероприятие. Однако сегодня со стороны Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции поступил ответ, содержащий отказ в проведении акции", - сообщается на сайте московского отделения партии в среду.

В свою очередь координатор движения "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщает, что мэрия Москвы также не согласовала проведение митинга.

"Пока согласование не получено, аргументы связаны с пандемией. Мы координируем действия с КПРФ. Пока мы планов не меняем, переговоры со столичными властями будут продолжаться", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

По его словам, депутаты Госдумы от КПРФ намерены участвовать в переговорах со столичными и федеральными властями и предложить рассмотреть возможность альтернативного формата проведения акции 23 февраля.

Ранее сообщалось, что представители КПРФ и общественного движения "Левый фронт" подали в столичную мэрию уведомление на проведение 23 февраля митинга в честь Дня Советской армии.

КПРФ Левый фронт

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