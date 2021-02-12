Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:43Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 778 443+437 761

В Москве "заминировали" все станции метро, тысячи школ и детсадов

Информация о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердилась

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Информация о якобы заложенных взрывных устройствах на территории всех образовательных учреждений и станций метро Москвы поступила в четверг, 11 февраля, по каналам экстренных служб, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"После поступивших угроз вчера были проверены все без исключения станции московского метро и более 3,3 тыс. школ и детских садов. Взрывных устройств обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуация людей на время проверок не проводилась.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что в ночь на 8 февраля более 3 тыс. образовательных учреждений столицы проверили из-за анонимных угроз о "минировании". Взрывных устройств обнаружено не было.

Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

COVID-госпиталь в подмосковном парке "Патриот" завершил работу

Штаб Навального в Москве сообщил о приходе полиции

Присяжные признали московского полицейского виновным в расстреле коллег в метро

В Москве из-за снегопада может повториться транспортный коллапс 2018 г.

В Москве из-за снегопада может повториться транспортный коллапс 2018 г.

Владельца банка "Югра" будут судить по делу о растрате 23,6 млрд руб.

Новый выход со станции метро "Комсомольская" построят в Москве

Пандемия коронавируса

Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек

Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек

Метель и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в конце недели

Метель и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в конце недели

Чиновники подтвердили смерть 2 пациентов в больнице в Подмосковье

Росздравнадзор проверит подмосковную больницу после гибели трех пациентов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');