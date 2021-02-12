В Москве "заминировали" все станции метро, тысячи школ и детсадов

Информация о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердилась

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Информация о якобы заложенных взрывных устройствах на территории всех образовательных учреждений и станций метро Москвы поступила в четверг, 11 февраля, по каналам экстренных служб, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"После поступивших угроз вчера были проверены все без исключения станции московского метро и более 3,3 тыс. школ и детских садов. Взрывных устройств обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эвакуация людей на время проверок не проводилась.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что в ночь на 8 февраля более 3 тыс. образовательных учреждений столицы проверили из-за анонимных угроз о "минировании". Взрывных устройств обнаружено не было.