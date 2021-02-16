В Останкинской башне бомбы не нашли

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Угроза взрыва в Останкинской телебашне в Москве не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Специалисты обследовали территорию на улице Академика Королева, ничего опасного найдено не было", - сказал собеседник агентства.

"Информацию о минировании телебашни не подтверждаем", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

В пресс-службе добавили, что башня закрыта для посетителей с марта 2020 года из-за пандемии.

Ранее во вторник информированный источник "Интерфакса" сообщил, что специалисты поехали проверять сообщение о минировании башни.