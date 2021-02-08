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Более 3 тыс. школ Москвы проверили за ночь из-за угроз о "минировании"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в ночь на понедельник проверили более 3 тыс. столичных учреждений образования из-за поступивших угроз о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Информация от анонимных лжеминеров, опубликованная в интернете, поступила по каналам экстренных служб города около 21:30 воскресенья, 7 февраля. "Проверка школ велась до глубокой ночи", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее стало известно, что в понедельник правоохранительные органы проверяли анонимные сообщения о минировании школ в Приморье, на Чукотке и Сахалине, в Амурской области.

На Сахалине, Чукотке и в Амурской области пресс-службы правительств сообщили, что информация оказалась ложной, учебный процесс восстановлен.

Москва

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