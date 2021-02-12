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Около 30 рейсов задержано в аэропортах Москвы в пятницу

Около 30 рейсов задержано в аэропортах Москвы в пятницу
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В день сильного снегопада в аэропортах Москвы задержано порядка 30 рейсов, еще пять - отменены.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержано 29 рейсов, еще пять отменены. Меньше всего рейсов - восемь - задержано в аэропорту "Шереметьево", а два рейса, прибывающих в аэропорт согласно расписанию, отменены.

10 рейсов задержано во "Внуково", еще один отменен. В "Домодедово" задержано 11 рейсов, два отменены.

Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты сами принимают решение о взлете и посадке.

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Аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях. Видимость на аэродромах достаточная, отметил собеседник агентства.

Пробки на дорогах

Тем временем столичные автомобилисты встали в девятибалльных пробках.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность столичных дорог на 16 часов в пятницу достигла 9 баллов. "Город стоит", - сообщают в "Яндексе".

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, на дорогах большое количество снега, что сильно затрудняет движение и влияет на трафик. Также движение затрудняют низкие скорости и большое количество ДТП.

В связи с этим водителям предлагают отказаться от поездок на личном транспорте и использовать общественный. Если это невозможно, автомобилистам советуют отложить время поездки на период после 21:00.

Сейчас в Москве работает 20 экипажей дорожного патруля и эвакуаторов. Они помогают вытаскивать застрявшие фуры и автомобили.

В пресс-службе департамента транспорта отмечают, что снегопад в Москве не влияет на график движения общественного транспорта. "Метро, МЦК, МЦД, наземный транспорт и другая транспортная инфраструктура работает в штатном режиме", - сообщается в телеграме ведомства.

Москва

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