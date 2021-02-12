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Пробки в Москве достигли 10 баллов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Из-за снегопада, который продолжается с ночи, в Москве к 17 часам в пятницу образовались десятибалльные пробки, сообщил городской Департамент транспорта.

Там заверили, что весь общественный транспорт, подземный и наземный, работает штатно, аэроэкспрессы курсируют по расписанию. При этом в департаменте призвали москвичей пользоваться именно общественным транспортом в пятницу вечером, чтобы облегчить городским коммунальным службам расчистку дорог.

В середине дня сервис "Яндекс.пробки" оценивал пробки в девять баллов.

Всепогодные аэропорты Москвы в пятницу, судя по данным сервиса "Яндекс.Расписание", задержали 29 рейсов, а еще пять отменили.

Синоптики пообещали, что снегопад в столице будет продолжаться двое суток без перерыва, высота снежного покрова сильно вырастет. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не исключил повторения транспортного коллапса 2018 года.

Коммунальные службы города были заранее мобилизованы. Сообщалось, что убрать улицы после двух или трех дней снегопада в мэрии рассчитывают за восемь дней.

С начала года десятибалльные пробки фиксируются в столице второй раз. Первый раз они образовались 21 января.

Москва Дептранс

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