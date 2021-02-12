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В "Шереметьево" заявили, что рейсы выполняются по расписанию

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на сложные погодные условия, аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме, сообщила "Интерфаксу" глава дирекции по связям с общественностью "Шереметьево" Анна Захаренкова.

Она подчеркнула, что рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию.

" Аэропорт использует необходимые производственные и человеческие ресурсы для устойчивого обеспечения взлетно-посадочных операций, деятельности авиакомпаний и обслуживания пассажиров в период сложных метеоусловий", - сказала она.

Захаренкова подчеркнула, что сегодня в условиях продолжающего интенсивного снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи.

Москва Шереметьево

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