В Московском регионе объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России с понедельника повысил уровень погодной опасности в Московском регионе до предпоследнего, "оранжевого" уровня.
По данным метеослужбы, предупреждение действует до 22:00 вторника, 16 февраля, из-за аномально холодной погоды с температурами на 7-12 градусов ниже нормы.
Ближайшей ночью в Москве может подморозить до минус 26, а в Подмосковье - до минус 29 градусов.
"Оранжевый" уровень означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и ущерба.
Аналогичное предупреждение действовало в столичном регионе из-за аномального похолодания 7-9 февраля.
Ранее сообщалось, что из-за усиления морозов на всем протяжении МКАД установлены более 40 точек обогрева и питания водителей.