В Московском регионе объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России с понедельника повысил уровень погодной опасности в Московском регионе до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

По данным метеослужбы, предупреждение действует до 22:00 вторника, 16 февраля, из-за аномально холодной погоды с температурами на 7-12 градусов ниже нормы.

Ближайшей ночью в Москве может подморозить до минус 26, а в Подмосковье - до минус 29 градусов.

"Оранжевый" уровень означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и ущерба.

Аналогичное предупреждение действовало в столичном регионе из-за аномального похолодания 7-9 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за усиления морозов на всем протяжении МКАД установлены более 40 точек обогрева и питания водителей.