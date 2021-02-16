Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной в феврале

До рекорда этой зимы не хватило около полутора градусов

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ в ночь на вторник опускалась до минус 22 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала февраля. Предыдущий минимум фиксировался 8 февраля: минус 19,3 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

По данным синоптиков, самым морозным днем зимы 2020-2021 годов пока остается 18 января. В тот день температура воздуха на ВДНХ опустилась до минус 23,6 градусов.

В столичном регионе до 22:00 вторника действует предпоследний, "оранжевый" уровень опасности из-за аномально холодной погоды с температурами на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Накануне резкого похолодания в мэрии Москвы заявили, что температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной - 130 градусов.

Из-за усиления морозов на всем протяжении МКАД установлены более 40 точек обогрева и питания водителей.