В Москве пятые сутки подряд COVID-прирост не превысил 2 тысячи

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Около 1,2 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа, это примерно на 130 меньше, чем накануне.

По данным оперштаба, за сутки в Москве выявили 1 282 случая заболевания. 17 февраля стало пятым днем, когда в российской столице фиксируют менее 2 тыс. инфицированных COVID-19. Накануне в городе зарегистрировали 1 409 пациентов с коронавирусом.

Общее число заболевших в городе за все время пандемии составило 960 687.

Поправились за сутки 2 243 жителя столицы. Всего после перенесенной коронавирусной инфекции в Москве выписали 876 141 человек.

За последние 24 часа скончались 59 человек с COVID-19, всего заболевание унесло жизни 14 523 москвичей.