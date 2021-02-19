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Силовиков поблагодарили за чувство защищенности у 70% москвичей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Москве благодаря работе правоохранительных органов число горожан, которые чувствуют себя в безопасности от преступных посягательств, за семь лет выросло с 30% до 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он сказал это на церемонии вручения премии в области обеспечения безопасности.

Такой значительный рост доли граждан, чувствующих себя защищенными, говорит об огромной работе, которую проводят эти структуры, добавил он.

По словам мэра, Москва всегда поддерживает правоохранительные органы в материальной базе и будет продолжать это делать: "Потому что мы считаем, что это направление - одно из самых важных направлений в нашей совместной деятельности".

19 февраля Собянин вручил премии Москвы за вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, реализация которых позволила повысить уровень безопасности столицы.

Как уточнили в пресс-службе мэра, премии получили семь сотрудников столичного управления Росгвардии за вклад в охрану порядка в период проведения мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы.

Двух сотрудников столичного главка МЧС премировали за мужество при исполнении служебного долга, шесть сотрудников полиции - за заслуги в укреплении законности и правопорядка на территории города, пятерых сотрудников управления СК - за эффективное расследование преступлений общеуголовной направленности.

Семь сотрудников ГУ ФСИН Москвы получили премии за обеспечение работы судов и исполнение судебных решений в период действия режима повышенной готовности, введенного из-за COVID-19.

Мэр также объявил благодарность группе сотрудников региональных органов охраны правопорядка за вклад в работу по поддержанию законности и правопорядка в Москве в период действия режима повышенной готовности.

Ежегодно с 2011 года присуждается до пяти премий Москвы в области обеспечения безопасности в размере 1 миллиона рублей каждая. При присуждении премии коллективу деньги делят на всех.

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Москва Сергей Собянин коронавирус МВД СКР ФСИН МЧС Росгвардия

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