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Рабочая шестидневка у россиян завершится сокращенной на час субботой

Рабочая шестидневка у россиян завершится сокращенной на час субботой
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Суббота будет самым коротким рабочим днем на этой неделе, его продолжительность из-за предстоящих праздников сократится на час, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

"Длинная (шестидневная) рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля", - напомнил Шкловец журналистам в четверг.

По его словам, "по производственному календарю выходной с субботы, 20 февраля переносится на понедельник, 22 февраля, и это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно".

"В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час", - уточнил Шкловец.

В свою очередь в пресс-службе Роструда сообщили "Интерфаксу" в четверг, что следующая рабочая неделя из-за праздников сокращается до трех дней.

В ближайшее время россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя: праздник 8 марта в этом году приходится на понедельник, в связи с этим рабочая неделя будет четырехдневной, с 9 по 12 марта.

Роструд

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