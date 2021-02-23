В Москве зафиксирован минимальный с 25 сентября COVID-прирост

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Еще 1198 случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, следует из сообщения оперативного штаба по контролю за коронавирусом. Накануне сообщалось о 1723 случаях инфицирования.

Показатели вторника стали минимальными с 25 сентября. Тогда было зафиксировано 1560 заболевших коронавирусом. В столице более недели ежедневно фиксируют менее 2 тыс. случаев COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти 49 человек. С начала пандемии в Москве скончались 14 831 человек.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 364 жителей столицы. Всего от COVID-19 в Москве излечились 887 637 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 23 февраля составляет 970 755.