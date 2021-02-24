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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:41Заразились
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В России зарегистрированы 11 749 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 11 749 новых случаев COVID-19
Подготовка 6-го корпуса городской клинической больницы № 52 к работе в штатном режиме
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 11 749 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Уровень заражения коронавирусом продолжает снижаться с начала года, второй день подряд число новых случаев находится на отметке более 11,5 тыс. случаев.

В Москве данные начала текущей и минувшей недели соотносятся со значениями сентября 2020 года, но в тот период шел подъем заболеваемости. За сутки в столице было выявлено 1 417 новых случаев COVID-19, 43 пациента скончались, 1 719 человек были выписаны по выздоровлению.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн 200 тыс. 902 случаев коронавирусной инфекции (+0,3%), 84 430 умерших, включая 383 летальных исхода за минувшие сутки, и 3 млн 751 тыс. 562 выписанных, в том числе 12 218 были выписаны за последние сутки.

Еще 909 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 695 - в Московской области, 397 - в Нижегородской области, 304 - в Ростовской области, 303 - в Воронежской области, 280 - в Самарской области, 239 - в Иркутской области, 222 - в Пермском крае, 221 - в Челябинской области, 206 - в Саратовской области, 204 - в Волгоградской области, 190 - в Пензенской области, 187 - в Свердловской области.

Кроме того, 185 случаев зарегистрированы в Вологодской области, 177 - в Ленинградской области, 172 - в Красноярском крае, 156 - в Краснодарском крае, 155 - в Ярославской области, 150 - в Карелии. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

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коронавирус

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