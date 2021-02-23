Суточный COVID-прирост в РФ опустился к цифрам начала октября 2020 г.
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Еще 11 823 случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в РФ за сутки, сообщает оперштаб.
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в РФ, выявленных за минувшие сутки, соотносится со значениями 6-8 октября 2020 года, когда на фоне роста заболеваемости впервые была преодолена планка в 11 тыс. случаев.
Скончались от COVID-19 за сутки 417 человек. Общее число жертв достигло 84 047.
Поправились и выписаны 3,7 млн пациентов, в том числе 12 956 за последние сутки.
В Москве суточный прирост заражений составил 1198. Скончались 49 человек.
Новые эпизоды регистрировались в 84 регионах РФ, в том числе в Петербурге 913 (скончался 41 человек), в Московской области - 732 (скончались 33 человека).
За все время пандемии в России было зафиксировано 4,18 млн эпизодов COVID-19. Лидером мирового антирейтинга по этому показателю остаются США (28,13 млн заражений), в Индии 11 млн случаев. В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,12 млн случаев инфицирования.