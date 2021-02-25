Власти Москвы усилят борьбу с сосульками из-за оттепели

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Работа по ликвидации последствий очередного снегопада развернута по всей Москве, особое внимание будет уделено очистке крыш от снега и сосулек, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в четверг.

"Необходимо сказать, что за прошедшие сутки выпало более семи сантиметров снега, хотя мы ожидали большее количество", - сказал Бирюков.

По его словам, особое внимание в Москве уделяется очистке крыш от снега. "В ближайшие три-четыре дня будут плюсовые температуры днем, затем минусовые и снова плюсовые. Наша задача - не допустить схода снег с крыш, тем более, не допустить образование наледи и сосулек", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Кроме того, по его словам, коммунальные службы взяли под особый контроль очистку от снега подходов к остановкам, станциям метро, МЦК и МЦД, парковкам и подъездам к лечебным учреждениям. В работах задействовано необходимое количество техники и сотрудников, занимающихся ручной уборкой снега, добавил Бирюков.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что за сутки в столице выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм.