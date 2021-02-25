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Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки
Снегопад в Москве
Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, прирост осадков в Москве менее чем за сутки составил 7 мм, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро в четверг.

"Снегопад в Москве начался после 10:00 среды, к 6:00 четверга в городе выпало около 20% месячной нормы осадков. Данные получены с главной столичной метеостанции на ВДНХ", - рассказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков для февраля в Москве составляет 36 мм.

По прогнозу синоптиков, осадки в столичном регионе днем в четверг продолжатся, будет идти мокрый снег с дождем. Температура воздуха местами достигнет плюс 3-4 градусов.

Столичный дептранс также предупредил жителей Московского региона о гололеде и снеге с дождем и призвал водителей пересесть на общественный транспорт.

Гидрометцентр РФ предупреждал москвичей о резком потеплении, которое принесет в столицу циклон, движущийся по акваториям северных морей. В течение одних суток, 25 февраля, температура воздуха повысится на десять градусов. Такая погода с нулевыми и положительными значениями сохранится до конца недели, но, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, "это еще не весна, впереди нас еще ждет много изменений погоды".

Москва

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