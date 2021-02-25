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Женщина госпитализирована после падения сосульки в центре Москвы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Женщина пострадала из-за упавшей с крыши здания в центре Москвы сосульки, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в медицинских кругах.

"Инцидент произошел около 14:00 у дома 9 на Ладожской улице. У пострадавшей рана на голове, женщина госпитализирована", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что состояние женщины оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет.

В Москву пришла оттепель, температура воздуха в течение дня может достигать плюс 3-4 градусов, сообщили ранее синоптики.

Ранее в мэрии столицы заявили, что на фоне оттепели уделят особое внимание борьбе с сосульками.

Москва

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