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Москва установила температурный рекорд для 26 февраля

За три дня в регионе потеплело почти на 31 градус

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Москве к 16:00 пятницы температура воздуха на метеостанции на ВДНХ поднялась до плюс 6,4 градуса, это исторический рекорд для 26 февраля, сообщили "Метеоновости".

Прежний рекорд - плюс 6 градусов - был установлен в 1990 году.

Москву согрела не только мощная адвекция теплого воздуха, но и солнце, которое проглянуло после 14:00.

С другой стороны, ускорилось таяние снега, "воды на улицах прибавилось", отметили "Метеоновости".

Ночь на 23 февраля была в городе самой морозной с начала зимы, температура опускалась до минус 24,5 градуса. Ночь на 26 февраля, напротив, оказалась самой теплой за зиму, к утру метеостанция на ВДНХ намерила выше 4 градусов тепла. Таким образом, в Москве за трое суток потеплело почти на 31 градус.

Перед потеплением в Москве прошел сильный снегопад и за сутки в столице выпало 9 мм осадков (четверть месячной нормы). В результате высота снежного покрова в регионе увеличилась до 57 см.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона, что в последние дни февраля и первые дни марта может быть очень скользко. Он также спрогнозировал, что погода в марте будет переменчивой.

Москва Метеоновости ВДНХ

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