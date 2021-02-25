В Подмосковье до конца года хотят привить от COVID до 3,5 млн человек

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 10 месяцев может потребоваться для выполнения плана по вакцинации от коронавируса в Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы должны привить 3-3,5 млн человек (...) получается, если не 10 месяцев, то около того", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

По его словам, в феврале будет привито 200-250 тыс. жителей Подмосковья.

На вакцинацию в поликлинику можно записаться на портале "Госуслуг", по телефону 122, в поликлинике и МФЦ. Сделать прививку без предварительной записи можно в мобильных комплексах или торговых центрах. Для вакцинации здесь необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.