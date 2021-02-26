На станции московского метро "Печатники" зафиксирована протечка

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Таянье снега из-за потепления в Москве привело к протечке на станции столичного метрополитена "Печатники", угрозы для пассажиров нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского метро.

Протечка возникла в вестибюле станции вблизи турникетов, "с потолка поступает незначительное количество воды", сказал собеседник агентства.

Он добавил, что место протечки огородили, службы метрополитена устраняют течь.

Станция при этом работает в штатном режиме. "Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает", - отметили в метро.

Информация о протечке на "Печатниках" появилась в телеграм-каналах.

Как сообщалось, в Москве накануне зафиксировали самую теплую ночь зимы. За трое суток в столице потеплело на 28 градусов.