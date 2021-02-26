Синоптики спрогнозировали "неоднородный и переменчивый" март в Москве

Но 1 марта москвичи смогут получить "первый привет" от весеннего солнца, обещают в Гидрометцентре

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Теплой погоды в Москве и области с наступлением марта ждать не стоит, первый весенний месяц будет переменчивым, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наступит ли весна в Москве 1 марта? По календарю - да, наступит, но погода до весенней дотягивать не будет. Март будет очень неоднородным и переменчивым", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

"1 марта ночные температуры в Москве будут -5...-10 градусов, а по области до -15, а 2 марта будет потепление, а в середине недели нас ждет опять понижение", - добавил он.

Вместе с тем Вильфанд сказал, что после двух "мрачных" дней конца февраля, день 1 марта "все-таки выделяется: давление повысится, в этой связи осадков не ожидается, будет облачная погода с прояснениями".

"Поэтому первый привет от весеннего солнышка 1 марта все-таки можно получить", - отметил он.

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что в последние дни февраля, а также в первый день марта жителям Москвы и области нужно быть осторожными, так как по-прежнему сохраняется опасная ситуация с гололедом, особенно на тротуарах и во дворах.

Как сообщалось, утром в пятницу температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) утром в пятницу превысила 4 градуса тепла. "Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму. Прежний максимум текущего сезона наблюдался 25 января, на ВДНХ ночью было плюс 3,8 градуса", - отмечалось на сайте "Метеоновости".

По данным синоптиков, самой морозной была ночь на 23 февраля, температура воздуха в Москве опускалась до минус 24,5 градусов. Таким образом, в Москве за трое суток потеплело на 28 градусов.

В столице началось активное таяние снега. И это при том, что перед потеплением в Москве прошел сильный снегопад и за сутки в столице выпало 9 мм осадков (четверть месячной нормы). В результате высота снежного покрова в столице увеличилась до 57 см.