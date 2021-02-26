Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

Синоптики спрогнозировали "неоднородный и переменчивый" март в Москве

Но 1 марта москвичи смогут получить "первый привет" от весеннего солнца, обещают в Гидрометцентре

Синоптики спрогнозировали "неоднородный и переменчивый" март в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Теплой погоды в Москве и области с наступлением марта ждать не стоит, первый весенний месяц будет переменчивым, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наступит ли весна в Москве 1 марта? По календарю - да, наступит, но погода до весенней дотягивать не будет. Март будет очень неоднородным и переменчивым", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

"1 марта ночные температуры в Москве будут -5...-10 градусов, а по области до -15, а 2 марта будет потепление, а в середине недели нас ждет опять понижение", - добавил он.

Вместе с тем Вильфанд сказал, что после двух "мрачных" дней конца февраля, день 1 марта "все-таки выделяется: давление повысится, в этой связи осадков не ожидается, будет облачная погода с прояснениями".

"Поэтому первый привет от весеннего солнышка 1 марта все-таки можно получить", - отметил он.

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что в последние дни февраля, а также в первый день марта жителям Москвы и области нужно быть осторожными, так как по-прежнему сохраняется опасная ситуация с гололедом, особенно на тротуарах и во дворах.

Как сообщалось, утром в пятницу температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) утром в пятницу превысила 4 градуса тепла. "Эта ночь оказалась самой теплой за эту зиму. Прежний максимум текущего сезона наблюдался 25 января, на ВДНХ ночью было плюс 3,8 градуса", - отмечалось на сайте "Метеоновости".

По данным синоптиков, самой морозной была ночь на 23 февраля, температура воздуха в Москве опускалась до минус 24,5 градусов. Таким образом, в Москве за трое суток потеплело на 28 градусов.

В столице началось активное таяние снега. И это при том, что перед потеплением в Москве прошел сильный снегопад и за сутки в столице выпало 9 мм осадков (четверть месячной нормы). В результате высота снежного покрова в столице увеличилась до 57 см.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва

Новости по теме

Новости

Число заболевших COVID в Москве четвертые сутки не превышает 1,5 тыс.

Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы опровергла отправку врачей в отпуска перед новой волной COVID-19

Самая теплая ночь зимы зафиксирована в Москве

Пандемия коронавируса

В столице могут вскоре смягчить ограничения для пожилых москвичей

В столице могут вскоре смягчить ограничения для пожилых москвичей
Пандемия коронавируса

Собянин допустил скорую отмену части COVID-ограничений в Москве

Собянин допустил скорую отмену части COVID-ограничений в Москве

Власти Москвы усилят борьбу с сосульками из-за оттепели

Власти Москвы усилят борьбу с сосульками из-за оттепели

В Москве началось голосование о памятнике для Лубянки

Вынесен первый приговор из-за стычек азербайджанцев и армян в Москве

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');