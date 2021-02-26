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В мэрии Москвы отчитались о ходе уборки тающего снега

В мэрии Москвы отчитались о ходе уборки тающего снега
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Резкая смена погоды пришла в Москву внезапно, но коммунальщики столицы справляются с последствиями оттепели, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам.

"Буквально вчера температура наружного воздуха доходила до минус 17 градусов, сегодня это плюсовые температуры, которые делают свое дело, а именно - наблюдается обильное снеготаяние", - рассказал Бирюков.

Он уточнил, что в городе круглосуточно работают примерно 400 бригад "Мосводоканала", "Мосводостока" и ГБУ "Автомобильные дороги", в составе которых около 2000 человек и порядка 400 единиц спецтехники. Эти силы направлены на расчистку водоприемных решеток.

По его словам, проезд в городе сейчас комфортен, в коммунальные службы поступили лишь 32 заявки о скоплении воды. "Оперативное реагирование оперативных бригад позволило решить эту задачу достаточно быстро", - подчеркнул Бирюков.

Заммэра добавил, что помимо этих работ в городе продолжается вывоз снега из дворов и очистка крыш.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что в последние дни февраля, а также в первый день марта жителям Москвы и области нужно быть осторожными, так как по-прежнему сохраняется опасная ситуация с гололедом, особенно на тротуарах и во дворах.

В столице в пятницу температура воздуха на метеостанции на ВДНХ поднялась до плюс 6,4 градуса, это исторический рекорд для 26 февраля.

Причем ночь на 23 февраля была в городе самой морозной с начала зимы, температура опускалась до минус 24,5 градуса. Ночь на 26 февраля, напротив, оказалась самой теплой за зиму, к утру метеостанция на ВДНХ намерила выше 4 градусов тепла. Таким образом, в Москве за трое суток потеплело почти на 31 градус.

Москва Петр Бирюков

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