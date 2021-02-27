Посол США в Москве посетил место гибели Бориса Немцова

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Посол США в России Джон Салливан в субботу пришел на Большой Москворецкий мост - место где был убит политик Борис Немцов, сообщает посольство США в Москве.

"Посол Салливан присоединился к коллегам в связи с 6-й годовщиной жестокого убийства Бориса Немцова - российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан", - написала в твиттере пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

Она отметила, что Немцов "остается примером для тех многих, кто добивается правосудия, прозрачности и свободы".

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.