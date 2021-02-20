Песков переадресовал властям Москвы вопрос о ликвидации мемориала Немцову

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать ликвидацию стихийного мемориала на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

"Это чисто прерогатива города. Поэтому я бы переадресовал этот вопрос моим коллегам в Москве", - сказал он.

Вечером 19 февраля полицейские задержали волонтеров, дежуривших у мемориала, убрали цветы и портреты Немцова, а место, где находился мемориал, закрыли металлическими ограждениями.

Оппозиция ранее пыталась согласовать традиционное шествие памяти Немцова 27 февраля. Акцию не согласовали, сославшись на запрет любых массовых мероприятий, введенный из-за пандемии. Организаторы также просили мэрию не препятствовать возложению цветов на месте убийства Немцова.