Акции памяти Бориса Немцова прошли в ряде городов Поволжья

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Акции памяти Бориса Немцова, приуроченные к шестой годовщине его убийства, прошли в городах Приволжского федерального округа.

В Нижнем Новгороде память оппозиционного политика и первого губернатора Нижегородской области Немцова почтили у временного мемориала на главной улице города. Мемориал организуется каждый год перед зданием драматического театра на Большой Покровской в день убийства оппозиционера.

Десятки горожан принесли цветы к портрету Немцова, передал корреспондент "Интерфакса". За происходящим наблюдали несколько сотрудников полиции.

Кроме того, в Нижнем Новгороде напротив главной башни Кремля прошел одиночный пикет под портретом Немцова. Как сообщил агентству активист, полицейские записали его данные, однако задерживать не стали.

Ранее акцию памяти Немцова отказалась согласовать администрация Нижнего Новгорода, после чего активисты обратились к главе региона Глебу Никитину с открытым письмом, в котором уведомили о намерении традиционно возложить цветы к временному мемориалу и просили содействия в безопасном проведении мирной акции.

В Казани память Немцова активисты почтили возложением цветов и минутой молчания у памятника жертвам политических репрессий в Ленинском садике.

Как сообщил "Интерфаксу" член партии "ПАРНАС", координатор движения "Демократическая альтернатива" в Татарстане Марсель Шамсутдинов, присутствовало около десяти человек. Он уточнил, что полицейские к собравшимся не подходили, однако, несколько человек снимали происходящее на камеру.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице.