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Москвичей предупредили о гололедице и порывистом ветре

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Ветер с порывами до 15 м/с и гололедица ожидаются в Москве в ночь на среду, сообщает столичный главк МЧС во вторник.

"В период с 21 часа 2 марта до 9 часов 3 марта в Москве ожидается ветер порывами до 15 м/с, переход температуры через 0 градусов в сторону отрицательных значений, гололедица",- говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от едущих впереди транспортных средств.

Москва

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