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Сугробы в Москве за два дня оттепели подтаяли на 12 см

Сугробы в Москве за два дня оттепели подтаяли на 12 см
Оттепель в Москве
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Резкое потепление привело к стремительному таянию сугробов в столице, заявили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

Как пояснил представитель метеобюро, за два дня оттепели высота снежного покрова в городе уменьшилась более чем на 20% - с 57 до 45 см. Данные получены в 9:00 субботы с главной московской метеостанции на ВДНХ, отметил он.

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Накануне в столице потеплело до 6,4 градуса, был побит температурный рекорд дня, установленный в 1990 году. По предварительному прогнозу синоптиков, оттепель в столице продлится как минимум до четверга.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что март в Москве будет очень неоднородным и переменчивым.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам накануне, что последствия быстрого таяния снега в городе ликвидируют около двух тысяч человек и 400 единиц спецтехники.

Москва

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