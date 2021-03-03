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Февраль стал самым снежным в Москве за последние семь лет

Февраль стал самым снежным в Москве за последние семь лет
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Москве в последний месяц календарной зимы прирост снежного покрова составил 68 см –ровно в два раза больше месячной нормы осадков. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в среду.

"Только с 12 по 14 число выпала месячная норма осадков. Февраль стал самым снежным в столице за последние семь лет", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

До этого рекордсменом был февраль 2018 года, прирост снега тогда составил 50 сантиметров, уточнили в мэрии.

Наименьшее количество осадков за семь лет зафиксировали в феврале 2014 года – всего 15 см.

Относительно бесснежным был и февраль прошлого года, прирост снега составил 21 см, отмечается в сообщении.

Москва

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