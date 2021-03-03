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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
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В Москве обнаружили почти 1,3 тыс. новых случаев COVID-19

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Около 1,3 тысячи случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, сообщил оперативный штаб по контролю за коронавирусом.

По его данным, за последние сутки в Москве выявили 1 284 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 1277 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы незначительно выросла.

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За сутки коронавирус привел к смерти 46 человек. С начала пандемии скончались 15 192 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 065 пациентов - это в 1,6 раза больше, чем заразились. Всего от COVID-19 в Москве излечились 903 100 человек.

Накануне сообщалось о 1796 выписанных и 49 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 3 марта составляет 983 134.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 марта, когда в городе впервые за более чем полмесяца зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 03 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Москва

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