В России за сутки было выявлено 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Еще 10 535 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб.

Всю прошлую неделю уровень прироста новых заболевших коронавирусом в России держался на отметке более 11 тыс., в минувший вторник значения снизились до более 10 тыс. в сутки, эпидемиологи заявляют о стабилизации и снижении эпидроцесса.

Скончались в стране за сутки 452 человека. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 87 348.

Поправились и выписаны 3,85 млн пациентов, в том числе 15 694 за последние сутки.

В Москве суточный прирост составил 1284 человека.

Новые эпизоды выявлялись в 84 регионах страны. В том числе, в Петербурге - 962, в Подмосковье - 691, в Нижегородской области - 388.

За все время пандемии в РФ было зарегистрировано 4,278 млн случаев коронавируса. По этому показателю Россия занимает четвертую строчку в мире после США (28,719 млн), Индии (11,139 млн) и Бразилии (10,646 млн. В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 4,2 млн заражений.