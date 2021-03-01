Впервые с 12 февраля суточное число заболевших COVID в Москве превысило 2 тыс.

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Около 2 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 300 больше, чем накануне, сообщил оперативный штаб по контролю за коронавирусом.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили еще 2097 заразившихся COVID-19. Накануне сообщалось о 1737 случае инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы незначительно выросла.

Количество заболевших за сутки москвичей впервые с 12 февраля превысило 2 тыс.

За сутки коронавирус привел к смерти 42 человек в Москве. Всего с начала пандемии скончались 15 097 москвичей. Выздоровел за сутки 1 541 пациент, всего от COVID-19 в Москве излечились 899 239 человек.

Накануне сообщалось о 1819 выписанных и 48 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 1 марта составляет 980 573.