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Четверо граждан Турции пострадали при взрыве в доме в Новой Москве

Четверо граждан Турции пострадали при взрыве в доме в Новой Москве
На месте обрушения дома в поселении Московский из-за взрыва газа
Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - После взрыва в строящемся частном доме на территории поселения Московский госпитализированы четыре человека. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, все пострадавшие - граждане Турции.

Раненым от 23 до 57 лет, их состояние оценивается как средней тяжести.

По информации собеседника агентства, в строящемся доме был установлен газгольдер, который мог стать причиной взрыва.

ЧП произошло в частном доме СНТ Западный в поселении Московский вечером 26 марта. По данным прокуратуры Москвы, взрыв газа произошел в трехэтажном строящемся доме. В столичном главе СК РФ журналистам сообщили, что по факту взрыва в доме в Новой Москве возбуждено уголовное дело.

Москва Новая Москва

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