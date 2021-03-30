Что произошло за день: вторник, 30 марта

Забаррикадировавшийся в Мытищах стрелок, продление соглашений по ценам на масло и сахар, ЧП на судоремонтном заводе в Ленобласти

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мужчина открыл стрельбу по полицейским в поселке под Мытищами. Силовики приехали к его дому для проверки информации о незаконном обороте оружия. Хозяин открыл огонь из автоматического оружия и бросил в полицейских две гранаты. Сначала источник сообщал, что стрелок удерживал внука, дочь и ее гражданского мужа, а затем забаррикадировался в доме один. Один спецназовец получил ранение. Вечером по дому выстрелили из гранатомета. По последним данным, задержать стрелка пока не удалось. Возбуждено уголовное дело.

- В России продлен срок действия ценовых соглашений по сахару и маслу. Договоренности об удержании цен не выше определенного уровня будут действовать до 1 октября 2021 года.

- Траулер опрокинулся на судоремонтном заводе в Ленинградской области. На борту находились рабочие, несколько человек пострадали. Тело одного рабочего нашли водолазы, судьба второго пропавшего мужчины пока неизвестна.

- Путин призвал не допускать ситуаций, когда в классах школ остаются только дети мигрантов. Он подчеркнул необходимость адаптировать иностранцев к русскоязычной среде.

- Песков заявил, что ему противно мировоззрение Навального. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул в интервью "АиФ", что оппозиционер отвечает за свои действия по закону. В беседе с изданием он также отметил, что в Кремле не хотят запрета иностранных интернет-платформ. Песков выразил мнение, что среди действующих мировых лидеров нет людей, с которыми Путин мог бы проводить дружеские встречи, а также заявил, что при Зеленском ситуация в Донбассе не продвинулась.

- Назначен новый руководитель Ростехнадзора. Вместо Алексея Алешина должность занял Александр Трембицкий, который больше восьми лет был заместителем главы ведомства.

- Прототип космического корабля Starship взорвался при посадке. Это уже четвертое подряд неудачное испытание аппарата SpaceX.

- AstraZeneca изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь препарат называется Vaxzevria. Ранее некоторые страны усомнились в безопасности вакцины на фоне случаев возникновения тромбов у пациентов, но причинно-следственная связь не была установлена.