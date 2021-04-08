Москву снова ненадолго засыплет снегом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В некоторых районах Москвы утром в четверг шел снег, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства. Чиновники допустили кратковременный прирост снега до 1-2 см.

По прогнозу, до конца дня четверга в городе будет продолжаться дождь, мокрый снег, температура воздуха не превысит плюс 7 градусов. Будет ветрено, при порывах скорость ветра может достигать 15-20 м/с.

"Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Продолжается дежурство бригад и спецтехники в местах возможных временных скоплений воды, прочистка водоприемных решеток", - говорится в сообщении.

Как сообщал Гидрометцентр России, в Москве до 21:00 четверга будет действовать повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за усиления ветра и гололедицы.

Москвичей просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться рядом с ними.