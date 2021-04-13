Москвичам пообещали аномально теплую погоду до пятницы

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Аномально теплая для середины апреля погода продержится в Москве и области до пятницы, 16 апреля, потом станет прохладнее, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Потепление уникальное, это такое экстремальное потепление, температура на 8-10 градусов выше нормы. Это сегодня, завтра и послезавтра, но к выходным температура будет понижаться", - сообщил Вильфанд "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, теплая погода в Москве обусловлена "мощным антициклоном и движением теплых воздушных масс с юга и юго-востока".

"Вполне вероятно, что в эти дни могут быть преодолены или же мы приблизимся к очередному температурному рекорду", - добавил он.

Вильфанд назвал погоду в Москве "волной весеннего удовольствия", потому что "температура воздуха +21 градус весной воспринимается как благо".

Вместе с тем он предупредил, что в связи с тем, что антициклон будет уходить, температура воздуха начнет понижаться.

"Будет более облачная погода, температура воздуха в субботу и в воскресенье +10...+15 градусов, это тоже теплая погода, но после сегодняшнего тепла покажется, что похолодало", - сказал Вильфанд.

Согласно прогнозу погоды, опубликованному во вторник на сайте Гидрометцентра России, в среду в Москве и области ожидается до 23 градусов тепла, в четверг температура воздуха составит +19...+21, ожидается переменная облачность и без осадков. В ночные часы будет до 8-10 градусов.

В пятницу ожидается небольшой дождь, + 15...+17 градусов, похожая погода, но без осадков будет в субботу. На воскресенье прогнозируется небольшая облачность, 10 - 15 градусов тепла.