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Москва второй день подряд бьет температурные рекорды

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Воздух в районе опорной московской метеостанции на ВДНХ к 15:00 среды прогрелся до 21,5 градуса, это новый температурный рекорд дня, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Сегодня в Москве установлен абсолютный рекорд температуры для 14 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений. Побит предыдущий максимум, зафиксированный в 1962 году (20,8)", - сказал представитель метеобюро.

По его информации, температура воздуха в столице продолжит повышаться, и окончательное значение рекорда станет известно к исходу дня.

Непрерывные инструментальные наблюдения погоды в Москве ведутся с 1879 года.

Ранее сообщалось, что во вторник Москва установила абсолютный рекорд температуры для 13 апреля - 22,6 градуса. Был превышен прежний максимум, отмеченный в 2008 году (20,4).

Значения средней суточной температуры в столице превышают сейчас климатическую норму более чем на 10 градусов. Такая погода характерна для конца мая - начала июня.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу" во вторник, что аномально теплая для середины апреля погода продержится в Москве и Подмосковье до пятницы, потом станет прохладнее.

Вильфанд связал летние температуры в городе с мощным антициклоном и движением теплых воздушных масс с юга и юго-востока.

Москва

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