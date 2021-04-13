Москва побила абсолютный температурный рекорд дня

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве к 13:00 вторника главная городская метеостанция на ВДНХ зафиксировала, что температура воздуха превысила плюс 21 градус.

"Сегодня установлен абсолютный рекорд температуры для 13 апреля за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве", - заявили в метеобюро Москвы.

Предыдущий рекорд дня был зафиксирован в 2008 году - плюс 20,4 градуса.

Окончательное значение нового рекорда будет известно к вечеру.

Синоптики не исключают, что и в среду, 14 апреля, в столице будет побит абсолютный рекорд дня 1962 года (20,8). По прогнозу, в Москве может потеплеть до 22-23 градусов. Значения средней суточной температуры в столице в ближайшие дни превысят климатическую норму на 10 градусов и больше. Такая погода характерна для конца мая - начала июня.

Еще на прошлой неделе в городе временами шел снег. Но к выходным в столице потеплело.

12 апреля московским автомобилистам официально посоветовали поменять резину на летнюю. Также было объявлено, что город начинают готовить к завершению отопительного сезона.