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Киру Ярмыш арестовали на 10 суток

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил административный арест пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального – Кире Ярмыш за нарушение установленного порядка организации митинга. Об этом сообщила "Интерфаксу" адвокат Вероника Полякова в среду.

"Киру признали виновной в совершении правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации несогласованной акции) и назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала Полякова в среду.

Как ожидается, решение суда будет обжаловано.

Ранее в среду сообщалось, что пресс-секретарь была задержана в Москве. Адвокат сообщила "Интерфаксу", что Ярмыш обвиняют в призывах выйти на несанкционированную акцию.

Полякова ранее подчеркнула, что Ярмыш не могла призывать через интернет к участию в акции, потому что находится под домашним арестом и ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи.

1 февраля Басманный суд отправил Ярмыш под домашний арест по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице, так называемому "санитарному делу". По делу также проходят другие сторонники Алексея Навального, муниципальные депутаты, брат Навального Олег и участница Pussy Riot Мария Алехина.

Кира Ярмыш

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