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Любовь Соболь отпустили из отдела полиции

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, которая ранее была задержана в Москве, отпустили из отдела полиции.

"Меня отпустили. Суд завтра", - сообщается в твиттере Соболь в среду.

Ранее сообщалось о задержании Соболь на юге Москвы. Как сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Владимир Воронин, сотрудники полиции составили протокол на юриста ФБК за повторное нарушение установленного порядка организации митинга.

Санкция по данной статье предусматривает наказание до 30 суток административного ареста штраф до 300 тыс. рублей.

Между тем пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в среду арестовали на десять суток за нарушение установленного порядка организации митинга.

Любовь Соболь

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