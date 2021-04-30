В Москве запустили "народный каршеринг"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Москве началось тестирование проекта "Рули", в рамках которого жители города смогут сдавать личные автомобили в аренду знакомым, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Мы открываем регистрацию для первых 100 участников-тестировщиков нашего нового проекта "Рули". Это "народный каршеринг" - с его помощью вы сможете сдать в аренду свой автомобиль друзьям и знакомым", - привели в ведомстве в пятницу слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Он добавил, что на первом этапе автомобиль предложат сдавать в краткосрочную аренду знакомым, поскольку многие не будут готовы доверить его сторонним лицам.

Услуга "народного каршеринга" будет реализована через мобильное приложение "Рули". Тестировщики смогут выставить здесь объявление об аренде своего автомобиля с заявленными условиями. После этого им дадут возможность отметить людей из списка контактов, те смогут оставить заявку на регистрацию в системе в качестве арендаторов.

"Наша роль в этом всем: мы создали удобную платформу для упрощения процесса аренды. (...) Владелец будет знать все о машине в режиме реального времени - где она находится, какие у нее в данный момент скорость и остаток топлива в баке. Для этого первым 100 участникам мы бесплатно установим необходимое телематическое оборудование и модули удаленного доступа к авто", - пояснил заммэра.

Кроме того, первым 100 пользователям сервиса предоставят ОСАГО, в будущем планируют дать возможность страхования поездок по КАСКО.

По словам Ликсутова, столичные власти готовы дорабатывать платформу по основе рекомендаций первых пользователей.

Параллельно сервис "Рули" запустят в Санкт-Петербурге.