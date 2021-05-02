В Москве снизилась суточная заболеваемость COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировали 2 699 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

В штабе напомнили, что накануне сообщалось о 3 208 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 509 случаев, что составляет почти 16%.

За сутки коронавирус привел к смерти 54 человек. С начала пандемии скончались 18 428 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 617 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 994 965 человек.

Накануне сообщалось о 1 929 выписанных и 59 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 2 мая составляет 1 млн 98 тыс. 718.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.