В Москве 15-ю Парковую улицу перекрывали из-за упавшего дерева

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Москве в четверг порывом ветра повалило дерево у дома 26 на 15-й Парковой улице, ствол полностью перекрыл проезжую часть, сообщили в городском Департаменте транспорта.

Авария вызвала задержки в движении автобусов №№ т51, 52, 449 и 884. Им пришлось следовать по измененным маршрутам. Автомобилистов также просили искать пути объезда.

В 12:52 департамент сообщил, что движение по улице восстановили.

На Шоссейной улице также в четверг дерево упало на женщину, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в медицинских кругах столицы. По его данным, она получила переломы руки и ноги.

Ранее Департамент транспорта, синоптики и МЧС предупреждали москвичей, что с полудня четверга и до 20:00 будет сильный ветер.