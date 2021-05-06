Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
на 06.05В России 4 855 128+7 639В мире 155 200 532+840 999

В Москве госпитализированы мужчина и женщина, на которых упали деревья

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Из-за ураганного ветра в российской столице пострадали два человека, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

МоскваВ Москве ветром повредило конструкции двух домовЧитать подробнее

"Мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. От падения дерева во дворе на Шоссейной улице пострадала женщина", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Ранее власти Москвы сообщили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до вечера четверга, москвичам рекомендовано воздержаться от прогулок.

"Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, во время нахождения на улице - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - заявили в комплексе городского хозяйства.

Москва

Новости по теме

Новости

Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

Москвичей попросили оставаться дома из-за ураганного ветра

В Москве ветром повредило конструкции двух домов

Первый гид Michelin по ресторанам Москвы планируют выпустить осенью

Станцию "Смоленская" синей ветки метро Москвы откроют в конце июня

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

В Москве смонтированы конструкции самого длинного эскалатора метро

Самолеты и вертолеты отрепетировали полет над Москвой к параду Победы

Самолеты и вертолеты отрепетировали полет над Москвой к параду Победы
Пандемия коронавируса

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей

Названа основная версия пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

Названа основная версия пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

Слет кадетов в московском отеле, где произошел пожар, организовало частное учреждение

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');