В Москве госпитализированы мужчина и женщина, на которых упали деревья

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Из-за ураганного ветра в российской столице пострадали два человека, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

"Мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. От падения дерева во дворе на Шоссейной улице пострадала женщина", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Ранее власти Москвы сообщили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до вечера четверга, москвичам рекомендовано воздержаться от прогулок.

"Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, во время нахождения на улице - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - заявили в комплексе городского хозяйства.