Погода позволит провести авиационную часть победы в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Авиационная составляющая военного парада Победы в Москве состоится, погода позволяет, сообщил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Кобылаш.

"Да, мы готовимся. Экипажи выполняют взлёты в соответствии с запланированным временем, и готовятся выполнить задачу - в День Победы пройти над Красной площадью", - сказал в эфире Первого канала Кобылаш, который находится на пункте управления полётами на Спасской башне.

По его словам, сегодняшняя погода в Москве для лётчиков "не помеха".

"У нас всепогодная авиация. Мы можем летать в любых метеоусловиях. Главное - чтобы это было зрелищно и красиво. На сегодняшний момент метеоусловия позволяют выполнить поставленную задачу", - сказал Кобылаш.

"Всё идёт по плану в соответствии с решением главнокомандующего Воздушно-космическими силами и министра обороны", - отметил Кобылаш.

Накануне появились сообщения, что дождливая погода может повлиять на авиационную составляющую парада в Москве.

Тем не менее, утро воскресенья в столице России выдалось пасмурным, но без дождя, - как и на тех аэродромах, с которых стартовали самолёты и вертолёты, задействованные в параде. Кадры со влётом авиатехники, направляющейся в сторону Москвы, были показаны в эфирах российских телеканалов.

Накануне в Москве прошли затяжные дожди. Столица перекрыла максимум осадков для 8 мая за последние 70 лет метеонаблюдений. Прежний рекорд фиксировался в 2017 году.