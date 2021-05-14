Москвичам пообещали летнее тепло в ближайшие дни

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Теплая погода с возможными осадками ожидает жителей Москвы и области в выходные, в понедельник, 17 мая, будут летние 26-28 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Выходные и первые дни следующей недели - тепло, очень влажно, ночи в выходные дни очень теплые, минимальная температура от 10 до 14 градусов тепла, это значит, что это летняя ночь", - сообщил Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

Вместе с тем он отметил, что сейчас центр Европейской части России находится "в неустойчивой" области, что означает быструю смену процессов, возможные осадки и усиление ветра.

"В субботу погода будет облачной с прояснениями, будет и солнце, но все-таки могут быть и осадки, и не исключено усиление ветра до 15 метров в секунду. В воскресенье более комфортный день, уже переменная облачность, осадки маловероятны, более спокойная ситуация и температура воздуха + 22...+24 градуса", - уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, наиболее комфортная ситуация придется на начало рабочей недели.

"В понедельник на Москву будет распространяться гребень высокого давления от антициклона, который находится далеко на востоке, поэтому будет переменная облачность, преимущественно без осадков, и за счет того, что облаков будет мало, днем совершенно летняя погода: +26 +28", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что "даже в июле в Москве не так уж много дней с такой температурой".

Вместе с тем, уже со вторника, 18 мая, "влияние антициклона будет ослабевать, хотя ночью будет очень тепло - до 17 градусов тепла, но днем температура на пару градусов понизится, появятся облака".

"В среду небольшое понижение будет продолжаться, станет более облачно, температура воздуха до конца следующей рабочей недели составит 19-20 градусов тепла", - сообщил Вильфанд.