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Источник сообщил о шести пострадавших из-за субботней грозы в Москве

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сильный ветер с порывами до 19 м/с в субботу повалил в столице около 50 деревьев, шесть человек получили незначительные травмы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в воскресенье.

Другой источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы уточнил, что трое пострадавших москвичей были госпитализированы.

"Их жизни ничто не угрожает, степень травм легкая", - подчеркнул он.

Гроза, шквалистый ветер, дождь и град обрушились на столичный регион после 15:00 субботы. В некоторых районах Москвы выпало до 20% месячной нормы осадков.

Непогода повлияла на работу общественного транспорта Москвы: упавшие из-за ветра деревья на несколько часов блокировали движение трамваев на Живописной и Тимирязевской улицах.

Москва

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