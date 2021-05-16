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Москвичей вновь предупредили о грозе и шквалистом ветре

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Непогода надвигается на столичный регион, сообщается в воскресенье в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По его данным, в ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

В мэрии напомнили о последствиях грозы, которая обрушилась на Москву в субботу. Как отмечается, накануне из-за ураганного ветра пострадали несколько человек, городские службы распилили и вывезли 46 поваленных деревьев.

Власти просят москвичей либо переждать непогоду дома, либо соблюдать осторожность на улицах.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что из-за непогоды в Москве пострадали шесть человек, троих пришлось госпитализировать с легкими травмами.

Москва

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