"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

В понедельник в российской столице ожидается 30 градусов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил в понедельник уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня.

По информации метеослужбы, в столице с 11:00 до 18:00 понедельника ожидается сильная жара с температурой воздуха 30 градусов.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что абсолютный рекорд температуры для 17 мая в столице был установлен в 1897 году - 31 градус.

Непрерывные инструментальные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.